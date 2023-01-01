بيانات الأشخاص الأذكياء للفرق الناجحة. يقيس تطبيق Friday Pulse سعادة الفريق وثقافته ويحسنهما، مما يوفر بيانات قابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي لتحقيق أقصى قدر من التأثير.

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