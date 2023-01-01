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Dynatrace

Dynatrace

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الموقع الإلكتروني: dynatrace.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Dynatrace على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

إمكانية المراقبة والأمن الموحد قم بتبسيط التعقيد السحابي وابتكار بشكل أسرع وأكثر أمانًا باستخدام منصة التحليلات والأتمتة الوحيدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي السببي.

الموقع الإلكتروني: dynatrace.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Dynatrace. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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