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xMatters

xMatters

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يساعد xMatters DevOps وSRE وفرق العمليات على أتمتة سير العمل وضمان توفر البنية التحتية وتقديم المنتجات على نطاق واسع. سجل مجانا!

الموقع الإلكتروني: xmatters.com

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