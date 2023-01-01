بدائل - Dynatrace
Hotjar
hotjar.com
Hotjar هي شركة تحليلات سلوكية تقوم بتحليل استخدام موقع الويب، وتقديم التعليقات من خلال أدوات مثل الخرائط الحرارية، وتسجيلات الجلسات، والاستطلاعات. وهو يعمل مع أدوات تحليل الويب مثل Google Analytics لتقديم نظرة ثاقبة حول كيفية تنقل الأشخاص في مواقع الويب، وكيف يمكن تحسين تجربة عملائهم. تأسست Hotjar ف...
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
تعرف على ما يريده المستخدمون لديك — مع الوضوح. Clarity هي أداة مجانية وسهلة الاستخدام توضح كيفية استخدام الأشخاص الحقيقيين لموقعك فعليًا. الإعداد سهل وستبدأ في الحصول على البيانات خلال دقائق.
Zoho PageSense
zoho.com
منصة تحسين التحويل والتخصيص. قم بقياس المقاييس الرئيسية لموقعك على الويب، وافهم سلوك زوار موقعك عبر الإنترنت، وامنحهم تجربة موقع ويب مخصصة لتعزيز التحويلات.
FullStory
fullstory.com
FullStory عبارة عن منصة تحليلات للتجربة الرقمية الخاصة بك لمسارات التحويل السريعة وإعادة التشغيل المثالية للبيكسل والأحداث المخصصة والخرائط الحرارية والبحث المتقدم وأدوات التطوير والمزيد.
Yandex Metrica
metrica.yandex.com
Yandex.Metrica هي خدمة مجانية لتحليلات الويب تقدمها Yandex لتتبع حركة مرور موقع الويب والإبلاغ عنها. أطلقت Yandex الخدمة في عام 2008 وأعلنتها للعامة في عام 2009. اعتبارًا من عام 2019، تعد Yandex.Metrica ثالث أكثر خدمات تحليلات الويب استخدامًا على الويب.
LogRocket
logrocket.com
مراقبة الواجهة الأمامية الحديثة وتحليلات المنتج. يجمع LogRocket بين إعادة تشغيل الجلسة ومراقبة الأداء وتحليلات المنتج - مما يمكّن فرق البرامج من إنشاء تجربة مثالية لمنتجات الويب والهواتف المحمولة
Heap
heap.io
تقدم Heap طريقة أكثر ذكاءً لبناء المنتجات الرقمية. من خلال جمع البيانات الشاملة والعمليات المنظمة، تساعد Heap مديري المنتجات على فهم مستخدميهم، واتخاذ قرارات تعتمد على البيانات، وصياغة تجارب رقمية مبهجة.
PostHog
posthog.com
حزمة تحليلات المنتج ذاتية الاستضافة، لنشرها على البنية الأساسية لديك.
Contentsquare
contentsquare.com
قم بتحسين الإيرادات والتحويل والمشاركة من خلال منصة تحليلات التجربة الرقمية الأكثر اكتمالاً في العالم.
Smartlook
smartlook.com
تحليل سلوك المستخدم بطرق لم تكن ممكنة من قبل. Smartlook هو قطعة اللغز المفقودة في تحليل سلوك المستخدم. احصل على رؤى نوعية حقيقية تساعدك على تحسين تطبيق الهاتف المحمول وموقع الويب الخاص بك.
Lucky Orange
luckyorange.com
وقت أقل في معالجة الأرقام، مزيد من الوقت في تنمية أعمالك. قم بتحسين معدل التحويل لموقع الويب الخاص بك باستخدام مجموعة الأدوات لدينا بما في ذلك الخرائط الحرارية الديناميكية وتسجيلات الجلسة والدردشة المباشرة.
Plerdy
plerdy.com
أدوات تحسين معدل التحويل تتبع الزائرين وتحليلهم وتحويلهم إلى مشترين جربه مجانًا 4.9/5 4.5/5 4.9/5 منتجاتنا
Crazy Egg
crazyegg.com
استخدم Crazy Egg لمعرفة ما هو ساخن وما هو غير ساخن، ولمعرفة ما يفعله زوار الويب باستخدام الأدوات، مثل الخرائط الحرارية والتسجيلات والاستطلاعات واختبار A/B والمزيد.
Mouseflow
mouseflow.com
قم بتحسين موقع الويب الخاص بك باليقين، وليس الافتراض تعرف على ما يحدث في كل نقطة اتصال في رحلة المستخدمين. لا التخمين المطلوبة.
WalkMe US
walkme.com
تتيح منصة التبني الرقمي (DAP) الخاصة بـ WalkMe™ لشركتك تبسيط التجربة عبر الإنترنت والتخلص من ارتباك المستخدم.
VWO
vwo.com
VWO هي أداة اختبار A/B الرائدة في السوق والتي تستخدمها الشركات سريعة النمو للتجريب وتحسين معدل التحويل.
Reactflow
reactflow.com
يسلط Reactflow الضوء على الأسباب المرئية والمنطقية التي تجعل زوار موقعك لا يتحولون إلى عملاء ويضمن مسار مبيعات سلسًا للحصول على عائد استثمار أسرع. يقوم Reactflow بتشغيل تسجيلات نشاط عميلك كفيديو، وتجميع الخرائط الحرارية، وتحليلات المسار، والأخطاء، وسجلات وحدة التحكم وتقديم التعليقات التي تساعدك على ...
Browsee
browsee.io
Browsee - توقف عن التخمين، ابدأ التصرف ✔ علامات الذكاء الاصطناعي على الجلسات - مع 5% من الجلسات، افهم 100% من مشكلات المستخدم ✔ قصة الصفحة - احصل على رؤى قابلة للتنفيذ لتحسين صفحاتك المقصودة ✔ لوحة المستخدم - حدد المستخدمين لتحليل التفاعل وفهم مشاكلهم . احصل على عناوين URL للجلسة المباشرة في أدوات ا...
UXCam
uxcam.com
UXCam عبارة عن منصة تحليلية شاملة لتطبيقات الهاتف المحمول تمكن الشركات من فهم سلوك المستخدم. بدأت UXCam كحل لإعادة تشغيل الجلسة والخريطة الحرارية، لكننا أدركنا أن هناك الكثير من الأسئلة التي لا تستطيع البيانات النوعية وحدها الإجابة عليها. لذلك قمنا بدمج تفاصيل البيانات النوعية مع تأثير البيانات الكم...
Quantum Metric
quantummetric.com
من خلال النشر السريع، يبدأ نظامنا الأساسي في استيعاب وتصور كل ما يجربه عملاؤك على الويب والتطبيق الأصلي والكشك. يتم قياس تأثير كل تفاعل مع العميل تلقائيًا، ويمكن إعادة تشغيل كل جلسة عميل، والأهم من ذلك، يمكن لجميع فرقك العمل من نسخة واحدة من الحقيقة. ولهذا السبب حققت أكبر العلامات التجارية قفزة نوعي...
SessionStack
sessionstack.com
ما هو سيشن ستاك؟ SessionStack عبارة عن منصة تحليلات للتجربة الرقمية معززة بالذكاء الاصطناعي تعتمد على تقنية تسجيل الجلسات الأفضل في فئتها والتي تسمح لشركات التجارة الإلكترونية بتحديد الأماكن التي يتعثر فيها العملاء ويتوقفون عن العمل، وفرص التحويل التي يتم تفويتها. تعمل الرؤى التي تم إنشاؤها بواسطة ا...
WalkMe EU
walkme.com
تتيح منصة التبني الرقمي (DAP) الخاصة بـ WalkMe™ لشركتك تبسيط التجربة عبر الإنترنت والتخلص من ارتباك المستخدم.