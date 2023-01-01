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Dribbble

Dribbble

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: dribbble.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Dribbble على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Dribbble هو المكان الذي يكتسب فيه المصممون الإلهام والتعليقات والمجتمع والوظائف وهو أفضل مورد لك لاكتشاف المصممين والتواصل معهم في جميع أنحاء العالم.

الموقع الإلكتروني: dribbble.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Dribbble. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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