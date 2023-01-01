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Blind

Blind

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الموقع الإلكتروني: teamblind.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Blind على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Blind هو مجتمع موثوق به حيث يشارك أكثر من 3.2 مليون متخصص في جميع أنحاء العالم الأفكار ويقدمون تعليقات صادقة ويحسنون ثقافة الشركة ويكتشفون المعلومات المهنية ذات الصلة.

الموقع الإلكتروني: teamblind.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Blind. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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