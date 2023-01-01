WebCatalog
Savee

Savee

savee.it

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Savee على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

منصة العقول المبدعة. تصفح واحفظ الإلهام المنسق من المصممين في جميع أنحاء العالم.

الموقع الإلكتروني: savee.it

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Savee. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Picsart

Picsart

picsart.com

Stocksy

Stocksy

stocksy.com

We Heart It

We Heart It

weheartit.com

Vacay

Vacay

usevacay.com

Dribbble

Dribbble

dribbble.com

GetYourGuide

GetYourGuide

getyourguide.com

Unmetric Discover

Unmetric Discover

discover.unmetric.com

Eternal AI

Eternal AI

eternal.ai

Apple Music Beta

Apple Music Beta

beta.music.apple.com

Lovers Magazine

Lovers Magazine

loversmagazine.com

Snappy

Snappy

login.snappy.com

Moleskine Journey

Moleskine Journey

moleskinejourney.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية