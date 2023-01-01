تم تصميم Moleskine Journey خصيصًا للعقول المبدعة والعاملين المستقلين والرحالة الجريئين والأرواح الحرة، وهو يجمع بشكل فريد بين أفضل الميزات من تطبيقات الإنتاجية، مثل التقويمات والتذكيرات والملاحظات، مع أدوات التطوير الشخصي، مثل اليوميات وتتبع العادات.

الموقع الإلكتروني: moleskinejourney.com

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