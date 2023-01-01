استكشف منصة يقودها المجتمع لاكتشاف أفضل مطالبات الذكاء الاصطناعي لـ ChatGPT & Bard والتصويت عليها ومشاركتها. اتبع المواضيع، وقم بإنشاء المطالبات وتنظيمها، والتواصل مع الموجهين الخبراء. أطلق العنان لإمكانات الذكاء الاصطناعي الكاملة باستخدام Snack Prompt.

الموقع الإلكتروني: snackprompt.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Snack Prompt. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.