WebCatalog
Prompt Storm

Prompt Storm

promptstorm.app

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Prompt Storm على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ملحق Storm Chrome الفوري لـ ChatGPT وGoogle’s Bard. ملحق ملحق Google Chrome سهل الاستخدام يفتح جميع إمكانات تقنية الذكاء الاصطناعي الثورية هذه. نقدم لك الكثير من المطالبات المصممة بمهارة لاستخدامها مع ChatGPT وGoogle's Bard. أطلق العنان لقوة الذكاء الاصطناعي مع العاصفة السريعة.

الموقع الإلكتروني: promptstorm.app

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Prompt Storm. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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