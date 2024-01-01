Really Good Emails

Really Good Emails

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الموقع الإلكتروني: reallygoodemails.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Really Good Emails على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

مع ما يزيد عن 12000 رسالة بريد إلكتروني منظمة، اكتشف أفضل الأمثلة للمساعدة في بناء حملتك القادمة. احصل على الإلهام وانضم إلى ملايين المسوقين.

الموقع الإلكتروني: reallygoodemails.com

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