WebCatalog
Dusk IOP

Dusk IOP

duskmobile.net

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Dusk IOP على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

برنامج إنتاجية القوى العاملة المثالي، المخصص لشركتك. إدارة الوظائف والمشاريع والموارد الخاصة بك واحدة. اتصل بأنظمتك الحالية وأزل مستودعات البيانات. شاهد جميع الأعمال في الوقت الفعلي وأين سيكون تعارض الموارد والمهارات. لوحات المعلومات وبوابات العملاء والتقارير. تصميم النماذج لتلبية متطلبات العملاء الدقيقة الخاصة بك. أتمتة سير العمل القابلة للتكوين لاتخاذ إجراءات بشأن المهام. من الوظائف الفردية إلى آلاف الوظائف المتكررة. التصدير إلى منتجات أخرى أيضًا

الموقع الإلكتروني: duskmobile.net

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Dusk IOP. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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