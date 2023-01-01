برنامج إنتاجية القوى العاملة المثالي، المخصص لشركتك. إدارة الوظائف والمشاريع والموارد الخاصة بك واحدة. اتصل بأنظمتك الحالية وأزل مستودعات البيانات. شاهد جميع الأعمال في الوقت الفعلي وأين سيكون تعارض الموارد والمهارات. لوحات المعلومات وبوابات العملاء والتقارير. تصميم النماذج لتلبية متطلبات العملاء الدقيقة الخاصة بك. أتمتة سير العمل القابلة للتكوين لاتخاذ إجراءات بشأن المهام. من الوظائف الفردية إلى آلاف الوظائف المتكررة. التصدير إلى منتجات أخرى أيضًا

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