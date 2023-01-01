WebCatalog
DMM FX

DMM FX

fx.dmm.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DMM FX على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

إذا كنت ترغب في بدء تداول العملات الأجنبية (تداول هامش العملات الأجنبية خارج البورصة)، فاستخدم DMM FX. لدينا أيضًا تداول تجريبي للعملات الأجنبية يمكنك تجربته، لذلك لا داعي للقلق حتى على المبتدئين! نحن نقدم أيضًا مزايا الاسترداد النقدي لفتح حساب! نحن ندعم تداول العملات الأجنبية المريح عبر الإنترنت باستخدام أدوات الكمبيوتر وتطبيقات التداول متعددة الوظائف.

الموقع الإلكتروني: fx.dmm.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ DMM FX. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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