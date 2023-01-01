يتم تحديث أحدث معلومات الرسم البياني/إذا كنت تريد بدء أصول التشفير (العملة الافتراضية)، فاستخدم DMM Bitcoin! ليس فقط رسوم المعاملات، ولكن أيضًا رسوم فتح الحساب، وصيانة الحساب، والسحب، وتخفيضات إيقاف الخسارة مجانية! (باستثناء رسوم تداول BitMatch ورسوم الرافعة المالية)

الموقع الإلكتروني: bitcoin.dmm.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ DMM ビットコイン. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.