خدمة توزيع الفيديو الرسمية لـ Fuji TV "FOD"! ليس فقط الأعمال الدرامية الشهيرة والعروض المتنوعة والأنمي والأفلام، ولكن أيضًا أحدث الأعمال التي يتم بثها حاليًا على الهواء والبرامج الأصلية التي لا يمكن مشاهدتها إلا على FOD.

الموقع الإلكتروني: fod.fujitv.co.jp

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