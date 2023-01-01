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FOD

FOD

fod.fujitv.co.jp

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من FOD على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

خدمة توزيع الفيديو الرسمية لـ Fuji TV "FOD"! ليس فقط الأعمال الدرامية الشهيرة والعروض المتنوعة والأنمي والأفلام، ولكن أيضًا أحدث الأعمال التي يتم بثها حاليًا على الهواء والبرامج الأصلية التي لا يمكن مشاهدتها إلا على FOD.

الموقع الإلكتروني: fod.fujitv.co.jp

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ FOD. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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