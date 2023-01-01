WebCatalog
DMM 動画

DMM 動画

dmm.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DMM 動画 على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بتنزيل وبث أكثر من 100.000 عنوان من مقاطع الفيديو، بما في ذلك أحدث أعمال الرسوم المتحركة والدراما والأعمال المسرحية الشهيرة وصور الأيدولز ومقاطع فيديو الواقع الافتراضي وما إلى ذلك! الكثير من مقاطع الفيديو المجانية أيضًا! يمكنك مشاهدته ليس فقط على جهاز الكمبيوتر والهاتف الذكي، ولكن أيضًا على التلفزيون ووحدة التحكم في الألعاب.

الموقع الإلكتروني: dmm.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ DMM 動画. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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