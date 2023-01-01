موقع لكرة القدم يحتوي على الكثير من المعلومات حول كرة القدم الخارجية التي تتمحور حول أوروبا، وكأس العالم، بالإضافة إلى معلومات محلية مثل المنتخب الياباني والدوري الياباني.

الموقع الإلكتروني: ultra-soccer.jp

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