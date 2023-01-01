بالإضافة إلى أخبار كرة القدم المحلية والدولية ونتائج المباريات والأخبار العاجلة ونقل المعلومات من الفريق الوطني الياباني إلى كرة القدم في المدرسة الثانوية، فهو يغطي أيضًا قصص كرة القدم المصورة ومقاطع فيديو كرة القدم وألعاب كرة القدم. لدينا أيضًا موقع للتسوق عبر الإنترنت لارتفاعات كرة القدم.

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