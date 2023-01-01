WebCatalog
ゲキサカ

ゲキサカ

web.gekisaka.jp

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ゲキサカ على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

بالإضافة إلى أخبار كرة القدم المحلية والدولية ونتائج المباريات والأخبار العاجلة ونقل المعلومات من الفريق الوطني الياباني إلى كرة القدم في المدرسة الثانوية، فهو يغطي أيضًا قصص كرة القدم المصورة ومقاطع فيديو كرة القدم وألعاب كرة القدم. لدينا أيضًا موقع للتسوق عبر الإنترنت لارتفاعات كرة القدم.

الموقع الإلكتروني: web.gekisaka.jp

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ゲキサカ. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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