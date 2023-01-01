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爆サイ.com

爆サイ.com

bakusai.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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لوحة نشرات مراجعة محلية تغطي موضوعات مثيرة للاهتمام من جميع أنحاء اليابان، من هوكايدو إلى أوكيناوا. أكثر من 4000 فئة لوحة الإعلانات. مجموعة واسعة من المواضيع، بدءًا من الأخبار العاجلة والرياضة ومقاطع الفيديو والسياسة والاقتصاد والترفيه وحتى باتشينكو وماكينات القمار ونوادي الكباريه والمضيفين والترفيه والمقامرة.

الموقع الإلكتروني: bakusai.com

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