WebCatalog
ピッコマ

ピッコマ

piccoma.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ピッコマ على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

إذا كنت ترغب في قراءة المانغا والروايات الشهيرة مجانًا، فاستخدم Piccoma! يمكنك الاستمتاع بكل شيء بدءًا من القصص المصورة التي تم تحويلها إلى رسوم متحركة ودراما ووصولاً إلى الأعمال الأصلية المتسلسلة كل يوم. مجموعة غنية من الرومانسية والدراما والرعب والغموض والخيال والحركة والرياضة والحياة اليومية وTL وBL وما إلى ذلك متاحة مجانًا!

الموقع الإلكتروني: piccoma.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ピッコマ. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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