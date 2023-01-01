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DMM パチンコ/パチスロ

DMM パチンコ/パチスロ

p-town.dmm.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تُصدر DMM Pachi Town معلومات عن قاعات باتشينكو وباتشيسلوت في جميع أنحاء البلاد ومعلومات تحليلية مجانًا! معلومات عن الآلات الجديدة التي يتم تقديمها في المتاجر، ومعلومات عن الآلات الجديدة التي يتم استبدالها، والمعارك العملية للكتاب الذين ينشطون في مجلات المعلومات، ومدونات الكتاب الجميلين، ومعلومات تحليلية عن أسقف أحدث الموديلات، والمناطق، والأوضاع، والتجزئة، وتأثيرات الموثوقية ، إلخ.!

الموقع الإلكتروني: p-town.dmm.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ DMM パチンコ/パチスロ. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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