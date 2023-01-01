توزيع فيديو للعروض المسرحية لفرق الآيدولز "AKB48" و"SKE48" و"NMB48" و"HKT48" و"NGT48" من إنتاج ياسوشي أكيموتو لمشاهدة شهرية غير محدودة ومبيعات فردية! يمكنك المشاهدة على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي.

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