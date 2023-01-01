abceed هو تطبيق لتعليم اللغة الإنجليزية يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويقترح عليك الكلمات والمسائل الأكثر ملاءمة لك من بين مجموعة واسعة من مواد تعليم اللغة الإنجليزية الشائعة، مما يساعدك على تحسين مهاراتك في اللغة الإنجليزية في أقصر وقت ممكن.

الموقع الإلكتروني: abceed.com

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