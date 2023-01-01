WebCatalog

Diigo

Diigo

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: diigo.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Diigo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Diigo هو موقع ويب لوضع الإشارات المرجعية الاجتماعية يسمح للمستخدمين المسجلين بوضع إشارة مرجعية على صفحات الويب ووضع علامات عليها. بالإضافة إلى ذلك، فهو يسمح للمستخدمين بتمييز أي جزء من صفحة الويب وإرفاق ملاحظات لاصقة بإبرازات محددة أو بصفحة كاملة. يمكن الاحتفاظ بهذه التعليقات التوضيحية خاصة، أو مشاركتها مع مجموعة داخل Diigo، أو إعادة توجيهها إلى شخص آخر عبر رابط خاص. الاسم "Diigo" هو اختصار لعبارة "ملخص معلومات الإنترنت والمجموعات والأشياء الأخرى". يمكن لأصحاب الحسابات المميزة إجراء عمليات بحث عن النص الكامل للنسخ المخزنة مؤقتًا من الإشارات المرجعية. يبحث البحث عن النص الكامل أيضًا في عناوين URL للصفحات والعلامات والتعليقات التوضيحية. وهذا يعني أنه يمكن لأصحاب الحسابات المميزة اختيار حذف العلامات التي تظهر بالفعل في نص الصفحة لوضع إشارة مرجعية عليها (على الرغم من أنه لا يمكن البحث في النص داخل الصور). قوبل إطلاق Diigo بردود فعل متباينة، من غير المعجبين إلى المتحمسين. تم إدراج Diigo beta كواحدة من أفضل عشر أدوات بحثية بواسطة CNET في عام 2006. خارج موقع الويب، تشتمل واجهة المستخدم الرسومية الخاصة بـ Diigo على إشارة مرجعية اختيارية، أو شريط أدوات قابل للتخصيص، مع إمكانيات بحث متنوعة. يتم تمكين التمييز من خلال قائمة يمكن أن تظهر تلقائيًا عند تحديد المحتوى، أو يتم تضمينها في قائمة السياق. في مارس 2009، استحوذت Diigo على خدمة قص الويب Furl من Looksmart مقابل سعر لم يُكشف عنه. يحتوي الموقع أيضًا على ملحق متاح على Chrome Web Store. في 25 أكتوبر 2012، تم الاستيلاء على نطاق diigo.com. قام مهاجم غير معروف بتغيير سجلات خادم الأسماء الرسمية ("سجلات NS") لمنطقة DNS DIIGO.COM، مما أعطى التحكم مؤقتًا لخوادم الأسماء في AFRAID.ORG، وتسبب في توجيه حركة المرور بشكل خاطئ. تتوفر تطبيقات الهاتف المحمول لـ Diigo على أنظمة iOS وAndroid وWindows الهاتف 7.

الموقع الإلكتروني: diigo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Diigo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

네이버 검색

네이버 검색

naver.com

ToDesktop

ToDesktop

todesktop.com

Google Recorder

Google Recorder

recorder.google.com

Kagi

Kagi

kagi.com

Illustroke

Illustroke

illustroke.com

Glasp

Glasp

glasp.co

Slideoo.ai

Slideoo.ai

slideoo.ai

AtlonPManager

AtlonPManager

atlonpmanager.ch

tawk.to

tawk.to

tawk.to

Surfshark Search

Surfshark Search

surfshark.com

Visual Composer

Visual Composer

visualcomposer.com

PhoneArena

PhoneArena

phonearena.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية