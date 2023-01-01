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NASA/ADS

NASA/ADS

ui.adsabs.harvard.edu

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نظام بيانات الفيزياء الفلكية (ADS) التابع لـ SAO/NASA هو بوابة مكتبة رقمية للباحثين في علم الفلك والفيزياء، يديره مرصد سميثسونيان للفيزياء الفلكية (SAO) بموجب منحة من وكالة ناسا. يحتفظ ADS بثلاث مجموعات ببليوغرافية تحتوي على أكثر من 15 مليون سجل تغطي المنشورات في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء والعلوم العامة، بما في ذلك جميع مطبوعات arXiv الإلكترونية. يتم فهرسة الملخصات والنصوص الكاملة لمنشورات علم الفلك والفيزياء الرئيسية وإمكانية البحث فيها من خلال نموذج البحث الحديث ADS الجديد بالإضافة إلى نموذج البحث الكلاسيكي. يتوفر أيضًا نموذج ورقي قابل للتصفح. بالإضافة إلى الحفاظ على المجموعة الببليوغرافية الخاصة به، يقوم نظام ADS بتتبع الاستشهادات واستخدام سجلاته لتوفير إمكانيات اكتشاف وتقييم متقدمة. يوفر نظام الإعلانات الرقمية المدمج في مجموعاته إمكانية الوصول والمؤشرات إلى ثروة من الموارد الخارجية، بما في ذلك المقالات الإلكترونية المتاحة من مواقع الناشرين على الويب، ومعلومات الأجسام الفلكية، وكتالوجات البيانات ومجموعات البيانات التي تستضيفها أرشيفات خارجية. لدينا حاليًا روابط لأكثر من 13.3 مليون سجل يحتفظ بها المتعاونون معنا. وقد مكن هذا العمق من المعلومات من إصدار عدد من المنشورات (المراجعة وغير المحكمة) في مجالات مثل القياسات الببليومترية وعلوم المعلومات.

الموقع الإلكتروني: ui.adsabs.harvard.edu

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