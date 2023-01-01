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DandyDialer

DandyDialer

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: dandydialer.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DandyDialer على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

DandyDialer is a cloud-based hosted power-dialer with modern, mobile-friendly user interface. With DandyDialer, you don't need to install any software anywhere. All you need is an account with a SIP / VoIP trunk provider and we take care of the rest.

الفئات:

Business
Auto Dialer Software
Other Lead Generation Software

الموقع الإلكتروني: dandydialer.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ DandyDialer. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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