تحسين المكالمات الصادرة اليوم. نحن نساعد مراكز الاتصال على تعزيز مؤشرات الأداء الرئيسية، واتخاذ قرارات أفضل قائمة على المعرفة، وإدارة جهات الاتصال بشكل أكثر ذكاءً.

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