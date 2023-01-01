يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Dialpad على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

احصل على VoIP للأعمال باستخدام Dialpad وقم بتوصيل فريقك بنظام الهاتف السحابي الذي يجعل الاتصالات التجارية أسهل وأكثر كفاءة. حاول مجانا!

الموقع الإلكتروني: dialpad.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Dialpad. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.