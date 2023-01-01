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Dialpad

Dialpad

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الموقع الإلكتروني: dialpad.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Dialpad على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

احصل على VoIP للأعمال باستخدام Dialpad وقم بتوصيل فريقك بنظام الهاتف السحابي الذي يجعل الاتصالات التجارية أسهل وأكثر كفاءة. حاول مجانا!

الموقع الإلكتروني: dialpad.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Dialpad. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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