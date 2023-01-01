بدائل - DandyDialer
Dialpad
dialpad.com
احصل على VoIP للأعمال باستخدام Dialpad وقم بتوصيل فريقك بنظام الهاتف السحابي الذي يجعل الاتصالات التجارية أسهل وأكثر كفاءة. حاول مجانا!
Five9
five9.com
يقدم Five9 مركز الاتصال السحابي الأكثر موثوقية وموثوقية والذي أثبت قدرته على إطلاق العنان لذكاء العملاء والرؤى التي تمكن الوكلاء والمؤسسات من تقديم تجارب عملاء غير عادية. Five9 - مركز الاتصال كخدمة - CCaaS.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo هي شركة أمريكية تعتمد على الاشتراك في البرامج كخدمة (SaaS) ومقرها في فانكوفر، واشنطن، وتبيع إمكانية الوصول إلى قاعدة بياناتها الخاصة بالمعلومات حول رجال الأعمال والشركات لمحترفي المبيعات والتسويق والتوظيف. تأسست الشركة في الأصل في عام 2000 باسم Eliyon Technologies من قبل المؤسسين يوناتان ست...
Vonage
vonage.com
Vonage (، الاسم القانوني Vonage Holdings Corp.) هو مزود اتصالات سحابية تجاري أمريكي مملوك للقطاع العام. يقع المقر الرئيسي للشركة في بلدة هولمديل بولاية نيوجيرسي، وقد تأسست الشركة في عام 2001 كمزود لخدمات الاتصالات السكنية القائمة على بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت (VoIP). اعتبارًا من عام 2020، أعل...
PhoneBurner
phoneburner.com
يؤدي الاتصال الهاتفي إلى تحقيق أسرع 4 مرات وزيادة المحادثات المباشرة من خلال طالب المبيعات لدينا. تعزيز إنتاجية مندوبي المبيعات وزيادة الإيرادات إلى أقصى حد! جرب PhoneBurner اليوم!
Adversus
adversus.io
تحسين المكالمات الصادرة اليوم. نحن نساعد مراكز الاتصال على تعزيز مؤشرات الأداء الرئيسية، واتخاذ قرارات أفضل قائمة على المعرفة، وإدارة جهات الاتصال بشكل أكثر ذكاءً.
smrtPhone
smrtphone.io
أذكى نظام هاتف سحابي ومتصل بالطاقة. smrtPhone عبارة عن منصة اتصالات شاملة للشركات التي تعتمد على المبيعات. الصوت والرسائل النصية والاتصال المباشر وإدارة العملاء المتوقعين - تتم مزامنة كل ذلك بسهولة مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك.
CallTools.com
calltools.com
تطوير برامج مركز الاتصال الصادرة والواردة القائمة على السحابة.
CallFire
callfire.com
قم بتنمية أعمالك باستخدام أرقام الهواتف الافتراضية، ونظام الرد الصوتي التفاعلي (IVR)، والبث الصوتي، وخدمات الرسائل النصية الجماعية، والاتصال المباشر. جرب CallFire مجانًا!
BatchDialer
batchdialer.com
طالب الهاتف لكل الأعمال. اكتشف جميع الأدوات والميزات التي ستسمح لك بزيادة المبيعات وتحسين الإنتاجية.
Aloware
aloware.com
استمتع بمكالمات + رسائل نصية غير محدودة ابتداءً من 50 دولارًا للوكيل/الشهر. يتكامل مع HubSpot وZoho والمزيد! كاملة مع Power Dialer وأدوات التشغيل الآلي.
Dripify
dripify.io
قم بتعزيز توليد العملاء المحتملين على LinkedIn باستخدام Dripify. أداة التشغيل الآلي لـ LinkedIn متعددة الوظائف والمصممة لمساعدة فريق المبيعات لديك على تحسين التنقيب عن LinkedIn وإبرام المزيد من الصفقات — كل ذلك بشكل آلي كامل
Cloudtalk
cloudtalk.com
مساعدة الشركات على التواصل مع عملائها. مع أكثر من 160 رقم هاتف وطني، يساعد برنامج مركز الاتصال الخاص بـ CloudTalk الشركات المتنامية على التوسع خارج المناطق المحلية.
SalesMind AI
sales-mind.ai
قم بتبسيط عملية التواصل الخاصة بك وإتمام المزيد من الصفقات باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي المتطورة لدينا والمصممة للبحث عن LinkedIn.
Salesrobot
salesrobot.co
أتمتة حملات التوعية الباردة على البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي جرب برنامج أتمتة المبيعات الذي أثبت كفاءته وعزز جهود التواصل البارد كل يوم كما يفعل أكثر من 2000 مستخدم لدينا
Genesys Cloud
genesys.com
تعمل منصة مركز الاتصال Genesys Cloud CX على تمكين عملك من تقديم خدمة استثنائية عبر رحلة العميل. اكتشف تجربة تجربة العملاء الرائعة اليوم.
Scrap.io
scrap.io
عدد غير محدود من العملاء المحتملين من خرائط Google. بحث وتنزيل أكبر عدد ممكن من العملاء المحتملين. جرب مجانًا لمدة 7 أيام وقم بالإلغاء في أي وقت.
Kixie
kixie.com
مكالمات ورسائل نصية موثوقة للغاية وسهلة الاستخدام لفرق المبيعات التي تعمل مع كبار مديري علاقات العملاء مثل HubSpot وSalesforce وPipedrive والمزيد.
TweetDM
tweetdm.com
قم بتحويل العملاء المحتملين بشكل أسرع باستخدام قوة تويتر ابحث عن العملاء المحتملين وقم بأتمتة التواصل مع DM الخاص بك لتوليد المبيعات!
HelloLeads
helloleads.io
يتيح برنامج HelloLeads Mobile CRM للشركات الصغيرة إمكانية تتبع العملاء المتوقعين والعملاء في مكان واحد. يمكنك توزيع العملاء المحتملين بين وكلاء المبيعات لديك، وجدولة المتابعة، وتلقي التذكيرات في الوقت المناسب، وتتبع تحويلات المبيعات عن كثب باستخدام تطبيق CRM المحمول البسيط هذا.
Voiso
voiso.com
Voiso - حل مركز اتصال الكل في واحد مصمم للحصول على أفضل النتائج من كل تفاعل مع العملاء
FrontSpin
frontspin.com
FrontSpin عبارة عن أداة اتصالات مبيعات قائمة على السحابة تساعدك على الوصول إلى ما يصل إلى 3 أضعاف عدد العملاء المحتملين وإبرام المزيد من الصفقات. تعلم المزيد الآن.
ProspectBoss
prospectboss.com
قم بإدارة أعمالك من أي مكان باستخدام التطبيق المصاحب للهاتف المحمول من ProspectBoss. قم بتعزيز مبيعاتك من خلال إدارة جهات الاتصال والمكالمات ورسائل البريد الإلكتروني والنصوص والمهام والمواعيد مباشرة من هاتفك. استخدم تطبيق ProspectBoss المصاحب من أجل: زيادة الإنتاجية - الاطلاع على المهام والمواعيد وا...
Omkar Cloud
omkar.cloud
Omkar's is lead generation platform provides sales representatives reach out to the right prospects, close more deals, and increase revenue at scale.. With a vast B2B database of 200M+ Contacts, teams can scale their outbound activities and optimize their lead generation strategies.
LinkedoJet
linkedojet.com
LinkedoJet is a leading SaaS based lead generation and automation tool. Our expert marketing consultants specialise in helping businesses generate high-quality leads using the power of LinkedIn. With our innovative automation platform, we streamline your lead generation process, making it more effic...
LeadsMotion
leadsmotion.com
LeadsMotion connects businesses directly with verified leads sellers and lead generation experts, allowing them to purchase pre-qualified leads without the hassle of running ads or setting up campaigns.
Prospects For Agents
prospectsforagents.com
Quality call center verified leads for agents in all the major insurance verticals provided directly to you with no middleman.
GrafoAI
grafo-ai.com
Grafo AI is a web platform that utilizes advanced AI technology to generate personalized messages for professionals engaging in cold outreach. By simply entering a website or email address, users can receive a personalized icebreaker within 15 seconds. The platform also allows users to bulk import l...
Beanbag AI
beanbag.ai
Welcome to Beanbag AI- A new age AI Lead generation software built for Sales/Marketers and Recruiters to effortlessly scale campaigns & convert prospects faster, with a strategic edge. Get accurate user contact info right inside the product and enrich your campaigns with high-quality Intent data!
Ohmylead
ohmylead.com
Never miss a hot new lead ever again… Ohmylead is the fastest and the simplest way to convert more of your leads into clients - Right from Your Phone.
GA Connector
gaconnector.com
GA Connector is a Google Analytics and CRM integration that provides marketing attribution in Salesforce or your favorite CRM. With GA Connector, you can see the attribution source for every lead (and each closed sale) in Salesforce, Zoho, Pipeline, or any other CRM, letting you trace profitability ...
Cloudaro
cloudaro.io
Cloudaro was built to find quality web design leads with one simple search. We stand out because we provide quality results tailored for the needs of web designers targeting the USA.
Leverly
leverly.com
You love new inbound form leads but hate to lose revenue opportunities due to sluggish rep response. Our lead response software makes it fast and easy to speak to more leads and close more sales. Sleep better at night knowing your leads are getting the attention they deserve. Our automated calling s...
LeadSwift
leadswift.com
LeadSwift is a cloud-based lead generation and outreach platform. With the click of a button, it can find all local businesses (such as “Restaurants in Toronto”) and tell you everything you need to sell products/services to them - including whether they have website issues, are running ads, SEO prob...
Hublead
hublead.io
Add decision makers, find qualified emails & synchronize LinkedIn & Sales Navigator conversations to HubSpot with our LinkedIn Google Chrome Extension.
Manyreach
manyreach.com
Manyreach is cold outreach that lets you connect unlimited email accounts to send cold emails to unlimited contacts. It's used by agencies, sales teams, and individual business owners.
Agolix
agolix.com
Agolix® by Assessment Generator offers software for creating customized online quizzes, assessments, and surveys. Choose from automated or custom scoring and provide respondent feedback via on-screen, email, and PDF. The software supports eight question formats: binary, drop-down, narrative, numeric...
Tech Tracker
techtracker.io
Techtracker هي الشركة الرائدة في مجال توفير خدمات تتبع التكنولوجيا على شبكة الإنترنت. باستخدام Techtracker، يمكن للعملاء اكتشاف التقنيات أو المنتجات التي تستخدمها أي شركة، وتلقي تنبيهات مباشرة عند التثبيت. بالإضافة إلى ذلك، أضاف Techtracker إمكانات فحص الكلمات الرئيسية على مواقع الويب لفتح الحسابات ...
SalesGig
salesgig.com
SalesGig هي مؤسسة لتطوير المبيعات يتم الاستعانة بمصادر خارجية جزئيًا أو بدوام كامل، وقد تم تصميمها لدعم عملاء B2B لدينا. نحن ننشر إستراتيجيات المكالمات الباردة الصادرة عالية السرعة التي أثبتت جدواها لمساعدة عملائنا على توسيع نطاق الوصول وفتح المحادثات وإنشاء مسارات مبيعات قوية لتسريع نتائج المبيعات....
Captain Data
captaindata.co
Captain Data عبارة عن منصة لاستخراج البيانات والأتمتة بدون تعليمات برمجية. باستخدام Captain Data، يمكنك استخراج بيانات الويب وإثرائها بمصادر متعددة أو موفري بيانات ودمجها داخل الأدوات التي تستخدمها مثل جداول البيانات أو إدارة علاقات العملاء. تتضمن حالات الاستخدام العثور على العملاء المحتملين والشركا...
SaveMyLeads
savemyleads.com
إشعارات إعلانات فيسبوك الرائدة إلى إدارة علاقات العملاء (CRM) أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة (SMS). أرسل إشعارات في الوقت الفعلي حول العملاء المتوقعين الجدد عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة أو التكامل مع إدارة علاقات العملاء وجداول البيانات. توقف عن تنزيل ملف CSV من Fa...
Trueleads
trueleads.com
Trueleads عبارة عن منصة سحابية تتفاعل مع الخوارزميات والتطبيقات الموجودة بالفعل على LinkedIn. سيساعدك ذلك على تنمية شبكة LinkedIn وخط أنابيب المبيعات الخاص بك عن طريق أتمتة عملية البحث الكاملة عن الأهداف المختارة (صناع القرار) والتواصل معهم. بمجرد الاتصال، سيبدأ Trueleads تلقائيًا في إرسال سلسلة من ...
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ عبارة عن منصة للمشاركة في المبيعات تعمل على أتمتة البحث والتواصل عبر البريد الإلكتروني والمكالمات والمهام والبيع الاجتماعي. يستخدم الآلاف من فرق المبيعات PersistIQ للعثور على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعملاء المحتملين، وإرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة للتواصل، وأتمتة المتابعات، وحجز...
Nymblr
nimbler.com
Nymblr هي منصة بيانات الاتصال Ultimata B2B لمندوبي المبيعات والمسوقين والمطورين. يمكنك الوصول إلى بيانات الاتصال عالية الجودة من خلال التحقق من صحة البريد الإلكتروني في الوقت الفعلي، ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل، والبريد الإلكتروني الشخصي، وحتى أرقام الهواتف المحمولة. إن نهجنا الذي يضع الع...
Teliqon
teliqon.io
خدمة عالية المستوى في الاتصالات السحابية، نحن نقدم أرقام DID الافتراضية وقنوات SIP وإنشاء Cloud PBX وحلول الأعمال الأخرى. نحن نقدم مجموعة واسعة من أدوات وخدمات الاتصالات من الدرجة الأولى لزيادة مبيعاتك. إن مساعدتنا الاستثنائية تجعل من السهل بناء عملك وتنميته خلال جميع المراحل. يمكن للشركات توسيع اتج...
Selmo
selmo.io
تنظيم مبيعاتك على وسائل التواصل الاجتماعي وتلبية المزيد من الطلبات
Megacall
megacall.uk
يعد برنامج الاتصال هو الحل الأفضل لأي مركز اتصال لا يريد إضاعة وقت ثمين في إجراء مكالمات يمكن اعتبارها طريقًا مسدودًا أو لا يتم الرد عليها.
TalkChief
talkchief.io
Talk Chief هو الحل الأمثل لجميع احتياجات التواصل الخاصة بفريقك. باستخدام TalkChief، يمكنك بسهولة إدارة جميع الدردشات ومكالمات الفيديو ومشاركة الملفات الخاصة بفريقك، كل ذلك في منصة واحدة قوية وبديهية. سواء كنت تتعاون في مشروع ما، أو تجري اجتماعًا افتراضيًا، أو تحتاج فقط إلى مشاركة ملف بسرعة، فإن Talk...
DCDial
dcdial.com
يساعد حل مركز الاتصال السحابي الخاص بنا الشركات على الوصول إلى ملايين العملاء عبر الرسائل النصية والصوتية التفاعلية. يتميز حلنا القابل للتخصيص بدرجة كبيرة بواجهة بديهية وسهلة الاستخدام تتيح لعملائنا تصميم ونشر استراتيجيات اتصال متطورة بسرعة وبسهولة نسبية. نحن نساعد عملائنا على تعزيز الإنتاجية وتعزيز...
CommPeak
commpeak.com
اكتشف قوة CommPeak: الحل النهائي للاتصالات المستندة إلى السحابة في CommPeak، نحن في مهمة لإحداث ثورة في الاتصالات التجارية القائمة على السحابة، مما يجعلها أسهل وبأسعار معقولة أكثر من أي وقت مضى. نحن ملتزمون بتمكين الأفراد والشركات مثل شركتك من خلال منتجات وخدمات عالية الجودة تؤدي إلى النجاح. لهذا ال...
TCN
tcn.com
إنتاجية لا مثيل لها مع وصول متعدد القنوات. TCN Operator عبارة عن مجموعة من أفضل أدوات مركز الاتصال المتكاملة بسلاسة. مع عدم وجود وعد بعقد من TCN، فإن النظام الأساسي القائم على السحابة قابل للتخصيص لتلبية جميع احتياجات مركز الاتصال الخاص بك. يدعم برنامج مركز الاتصال الخاص بشركة TCN المليارات من تفاعل...
Convolo AI
convolo.ai
أدوات الاتصال المصممة لزيادة المبيعات تعمل على تحسين عائد الاستثمار في الحملات الواردة والصادرة: الواردة: اتصل بكل عميل محتمل جديد في غضون دقيقة واحدة صادرة: الوصول إلى المزيد من العملاء المحتملين من حملات الاتصال الخاصة بك
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk هو برنامج مركز اتصال قائم على السحابة للمبيعات كبيرة الحجم وخدمة العملاء. يتراوح العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى عملاء المؤسسات الكبيرة. تشمل صناعات العملاء الرئيسية الأخرى؛ وسائل الإعلام، والخدمات الأمنية، والطاقة، والاتصالات، والخدمات المالية، وأبحاث السوق، وجمع التبرعات. تتيح لك...
ClickPoint
clickpointsoftware.com
يعد برنامج ClickPoint LeadManager عبارة عن حل لإدارة المبيعات وإدارة العملاء المحتملين على شبكة الإنترنت يساعد مندوبي المبيعات على الاتصال بالمزيد من العملاء المحتملين وإغلاقهم في وقت أقل. يتجاوز مندوبو المبيعات حصتهم من خلال الحصول على 40-60% من العملاء المحتملين عبر الهاتف وفي المحادثة. تعمل Click...
FreJun
frejun.com
FreJun عبارة عن منصة للاتصالات الهاتفية السحابية تعمل على أتمتة مكالمات عملك. يمكن للمستخدمين إجراء مكالمات تجارية صادرة باستخدام رقم افتراضي فريد واستقبال المكالمات الواردة على نفس الرقم. يمكن تسجيل المكالمات التي تتم من خلال الأرقام الافتراضية ودمجها مع أي أدوات سير عمل مثل CRM وATS. يتم إنشاء تحل...
Squaretalk
squaretalk.com
قم بتمكين أعمالك وتمهيد الطريق لتحسين الاتصالات باستخدام Squaretalk، وهي منصة عالمية للاتصالات التجارية التفاعلية. إن إنشاء منصة ذكية وموحدة لعملائنا هو هدف كل فرد في فريقنا، وبينما توفر Squaretalk نظامًا بيئيًا مترابطًا لاتصالات الأعمال، يمكننا أيضًا تقديم حلول فردية. اكسيوم هي خدمة PBX السحابية كا...
Salesfinity
salesfinity.co
قم بإجراء محادثات فورية مع العملاء باستخدام برنامج الاتصال المتوازي Salesfinity AI. اقضِ وقتًا أقل في سماع نغمات الاتصال ورسائل البريد الصوتي، ووقتًا أطول في التحدث إلى العملاء المحتملين. سيقوم الذكاء الاصطناعي الخاص بنا بأتمتة تسجيل المكالمات والبحث عن العملاء المحتملين والتنقل في أشجار الاتصال.
Nooks
nooks.ai
Nooks عبارة عن برنامج اتصال افتراضي يعمل بالذكاء الاصطناعي وطابق مبيعات افتراضي يساعد فرق SDR على زيادة محادثاتهم بمقدار 5 أضعاف وزيادة الإنتاجية.
Convoso
convoso.com
Convoso هو برنامج الاتصال التنبؤي رقم 1 لمراكز الاتصال الخارجية التي تضم أكثر من 20 وكيلًا. الحل النهائي للطلب التلقائي لاحتياجات الاتصال متعددة القنوات الخاصة بك!
Intelliverse
intelliverse.com
توفر Intelliverse خدمات الاتصالات التجارية وحلول برامج المبيعات التي تساعد الشركات في مجالات تسريع المبيعات وتوليد المبيعات عبر الإنترنت ومركز الاتصال وIntelliBlast وخدمة الرد. اتصل بنا اليوم لمعرفة المزيد وبيع المزيد!