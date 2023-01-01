بدائل - DandyDialer

TalkChief

talkchief.io

Talk Chief هو الحل الأمثل لجميع احتياجات التواصل الخاصة بفريقك. باستخدام TalkChief، يمكنك بسهولة إدارة جميع الدردشات ومكالمات الفيديو ومشاركة الملفات الخاصة بفريقك، كل ذلك في منصة واحدة قوية وبديهية. سواء كنت تتعاون في مشروع ما، أو تجري اجتماعًا افتراضيًا، أو تحتاج فقط إلى مشاركة ملف بسرعة، فإن Talk...