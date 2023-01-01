ColdClicks
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الموقع الإلكتروني: coldclicks.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ColdClicks على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
ColdClicks is an add on tool that learns about your business to craft perfectly relevant email openers. Use your data and our Blueprint micro campaigns to focus the point of relevancy and generate your openers. Connect to your favorite email marketing or outreach tool and send away.
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الموقع الإلكتروني: coldclicks.com
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