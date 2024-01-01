Codeium
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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Codeium على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Codeium is the modern coding superpower, a code acceleration toolkit built on cutting edge AI technology. With easy integration into editors, you can focus on being the best software developer, not the best code monkey.
الموقع الإلكتروني: codeium.com
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