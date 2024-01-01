بدائل - Codeium
ChatGPT
chat.openai.com
ChatGPT: تحسين نماذج اللغة للحوار. لقد قمنا بتدريب نموذج يسمى ChatGPT والذي يتفاعل بطريقة المحادثة. يتيح تنسيق الحوار لـ ChatGPT الإجابة على أسئلة المتابعة، والاعتراف بأخطائه، وتحدي المقدمات غير الصحيحة، ورفض الطلبات غير المناسبة. ChatGPT هو نموذج شقيق لـ InstructGPT، والذي تم تدريبه على اتباع التعل...
Google Gemini
gemini.google.com
يمكنك استخدام Bard للمساعدة في دفع أفكارك إلى الأمام. مع القليل من المساعدة من Bard، يمكنك القيام بأشياء مثل: - تبادل الأفكار، أو وضع خطة، أو إيجاد طرق مختلفة لإنجاز الأمور - احصل على ملخص سريع وسهل الفهم للموضوعات الأكثر تعقيدًا - قم بإنشاء المسودات الأولى للمخططات ورسائل البريد الإلكتروني ومشاركا...
Replit
replit.com
Repl.it هي شركة ناشئة مقرها سان فرانسيسكو وهي عبارة عن بيئة تطوير متكاملة (IDE) عبر الإنترنت. يأتي اسمها من الاختصار REPL، والذي يعني "حلقة القراءة والتقييم والطباعة". تم إنشاء الخدمة من قبل المبرمج الأردني أمجد مسعد والمصممة الأردنية هيا عودة في عام 2016. وتتيح Repl.it للمستخدمين كتابة التعليمات ال...
Claude
claude.ai
يعد Claude مساعد الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي لمهامك، بغض النظر عن حجمها.
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI عبارة عن ماجستير في البرمجة (LLM) للبرمجة مصمم لتحويل الطريقة التي نبني بها البرامج. من خلال بناء BLACKBOX.AI، هدفنا هو: تسريع وتيرة الابتكار داخل الشركات من خلال جعل المهندسين أسرع 10 مرات في بناء المنتجات وإصدارها تسريع نمو مهندسي البرمجيات حول العالم وزيادة عدد المهندسين بمقدار 10 أ...
Build AI
buildai.space
قم ببناء الذكاء الاصطناعي في عملك. في دقائق. أنشئ تطبيقات الويب الخاصة بك والمدعومة بالذكاء الاصطناعي والمصممة خصيصًا لشركتك. لا المهارات التقنية المطلوبة.
Krater AI
krater.ai
انتقل بمشاريعك إلى المستوى التالي مع Krater AI. يفتح تطبيق SuperApp الشامل الخاص بنا قوة تقنية الذكاء الاصطناعي، مما يتيح كل شيء بدءًا من إنشاء المحتوى وحتى إمكانات تحويل النص إلى كلام. مع Krater، ستتمكن من الوصول إلى إمكانيات لا حدود لها والابتكار الحقيقي. استمتع بوظائف لا مثيل لها وسهولة الاستخدام...
AI Code Mentor
code-mentor.ai
مرشد كود الذكاء الاصطناعي. ابدأ البرمجة بشكل أكثر ذكاءً اليوم باستخدام أداة الشرح المثالية. يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين التعليمات البرمجية وإعادة هيكلتها ومراجعتها!
Autocode
autocode.com
إشعارات المستخدم الجديد. تنبيهات الشراء. الوظائف المجدولة. روبوتات المجتمع. استعلامات SQL. الأدوات الداخلية. قم بإنشاء ما تريد باستخدام JavaScript وAPIs.
AIWRITER
aiwriter.fi
هل تتطلع لكسب المال باستخدام Chat GPT؟ لا تنظر إلى أبعد من AI Writer – الأداة المثالية لإنشاء محتوى جذاب وعالي الجودة في ثوانٍ. بفضل خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة والواجهة سهلة الاستخدام، يمكنك إنشاء منشورات مدونة ومقالات وغير ذلك الكثير بسهولة. ومن خلال برنامجنا التابع المدمج، يمكنك كسب الما...
Refraction
refraction.dev
كود إعادة البناء، وإنشاء الوثائق، وإنشاء اختبارات الوحدة، والمزيد. ما عليك سوى لصق مجموعة من التعليمات البرمجية، واختيار اللغة أو الإطار الخاص بك، ثم الضغط على "إنشاء" لمشاهدة السحر.
Sourcegraph
sourcegraph.com
يمكنك الفهم والإصلاح والتشغيل الآلي عبر قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك باستخدام النظام الأساسي لذكاء التعليمات البرمجية الخاص بـ Sourcegraph.
AI2sql
ai2sql.io
باستخدام AI2sql، يمكن للمهندسين وغير المهندسين كتابة استعلامات SQL فعالة وخالية من الأخطاء بسهولة دون معرفة SQL.
AskCodi
askcodi.com
مساعد ترميز الذكاء الاصطناعي. إقران مبرمج لاحتياجات المطورين.
Tabnine
tabnine.com
Tabnine هو مساعد ترميز الذكاء الاصطناعي الذي يعمل على تسريع وتبسيط تطوير البرامج مع الحفاظ على خصوصية التعليمات البرمجية الخاصة بك وآمنة ومتوافقة. عزز سرعة الهندسة وجودة التعليمات البرمجية وسعادة المطورين من خلال أتمتة سير عمل البرمجة - والوصول إلى السوق بشكل أسرع - باستخدام Tabnine AI.
DeftGPT
deftgpt.com
مع DeftGPT يمكنك: * تبسيط كتابة المحتوى الخاص بك: يتيح لك DeftGPT طرح الأسئلة والحصول على إجابات فورية وإجراء محادثات تفاعلية مع الذكاء الاصطناعي. سيكون لديك إمكانية الوصول الفوري إلى GPT-4، وgpt-3.5-turbo، وClaude من Anthropic، ومجموعة متنوعة من الروبوتات الأخرى. * إدارة الفريق: يعمل DeftGPT على ...
CodePal
codepal.ai
CodePal هو الرفيق النهائي للبرمجة. إنها منصة شاملة تقدم مجموعة من أدوات ومساعدي البرمجة لمساعدة المطورين. إنه أمر رائع للطلاب والمبتدئين والمطورين ذوي الخبرة والشركات الذين يرغبون في تحسين عملية التطوير الخاصة بهم. يمكن لمولدات أكواد الذكاء الاصطناعي القيام بمجموعة متنوعة من المهام، مثل البرمجة وتط...
WPCode
wpcode.com
أتمتة موقع وتطبيقات WordPress الخاصة بك. قم بإنشاء عمليات أتمتة متقدمة في دقائق تتصل بالمكونات الإضافية المفضلة لديك ومواقع WordPress الأخرى والتطبيقات غير التابعة لـ WordPress. إنها سهلة وقوية على حد سواء!
Refact.ai
refact.ai
Refact هو مساعد تشفير مفتوح المصدر يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويتميز بإكمال التعليمات البرمجية بسرعة مذهلة، وأدوات قوية لتحسين التعليمات البرمجية، والدردشة. مساعد ترميز الذكاء الاصطناعي المضبوط بدقة والذي يعزز إنتاجية فريق المطورين بنسبة 45%.
Programming Helper
programming-helper.com
أكثر من مجرد مولد أكواد. أداة تساعدك في مجموعة واسعة من المهام. كل ذلك في مكان واحد.
Moderne
moderne.io
Moderne عبارة عن منصة تعاونية للمطورين لإعادة هيكلة التعليمات البرمجية وتحليلها آليًا، حيث تعمل على ترحيل كود المصدر والحفاظ عليه وتأمينه بسرعة ودقة على نطاق واسع. يمكن تنفيذ عمليات إصلاح التعليمات البرمجية والتحديثات وعمليات الترحيل التي قد تستغرق عدة أشهر من العمل اليدوي في دقائق معدودة. يمكّنك ...
mutable.ai
mutable.ai
Mutable.ai متحمس لتقديم Auto Wiki v2، حيث تعمل تقنيتنا على تحويل قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك إلى مقالات على طراز ويكيبيديا. الآن تتميز بمخططات التعليمات البرمجية والقدرة على استخدام الذكاء الاصطناعي لمراجعة موقع wiki الخاص بك، وهي طريقتنا المفضلة للتعرف على قواعد التعليمات البرمجية الجديدة وا...
CodeSquire.ai
codesquire.ai
مساعد كتابة كود الذكاء الاصطناعي لعلماء البيانات والمهندسين والمحللين. احصل على استكمالات التعليمات البرمجية والاقتراحات أثناء الكتابة. * يكتب تعليمات برمجية مصممة خصيصًا لأسلوب التعليمات البرمجية وحالات الاستخدام * يكتب وظائف معقدة عن طريق تحديد خطوات متعددة *يشرح الكود * يترجم اللغة إلى استعلامات...
CodeMate AI
codemate.ai
CodeMate، أسرع طريقة لكتابة تعليمات برمجية خالية من الأخطاء. CodeMate هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لمساعدة المطورين على البرمجة بشكل أسرع 10 مرات عن طريق تصحيح الأخطاء تلقائيًا دون مغادرة بيئتهم. يشبه الأمر وجود مبرمجين متواجدين دائمًا لمساعدتك في تصحيح أخطاء التعليمات البرمجية وتحسينها. ...
Bito
bito.ai
تقوم Bito ببناء أدوات ذكاء اصطناعي دقيقة ويمكن الوصول إليها ويثق بها المطورون في جميع أنحاء العالم. تم تصميم Bito لمساعدة مهندسي البرمجيات على تقديم تعليمات برمجية أسرع وأفضل، ويقدم مجموعة من الأدوات بما في ذلك: وكلاء مراجعة أكواد الذكاء الاصطناعي، ودردشة الذكاء الاصطناعي في IDE أو واجهة سطر الأوام...
Pareto
pareto.io
Pareto هي منصة Native Gen AI. نحن نخدم بكل فخر أكثر من 500000 مستخدم في أكثر من 107 دولة حول العالم، بما في ذلك أكثر من 400 مؤسسة متوسطة إلى كبيرة الحجم تدفع رسومًا. جاء إنجازنا المبتكر مع تقديم Tess، أول مساعد تسويق للذكاء الاصطناعي (AI) في العالم. لقد كان لـ Tess دور فعال في تسريع الإنجازات البشر...
Tune AI
tunehq.ai
تعمل Tune AI على تعزيز اعتماد GenAI في المؤسسات. نحن مدعومون من قبل Accel وFlipkart Ventures وTogether Fund وSpeciale Invest وTechstars وغيرهم من المستثمرين البارزين TuneChat: تطبيق الدردشة الخاص بنا مدعوم بنماذج مفتوحة المصدر TuneStudio: ملعبنا للمطورين لضبط ونشر LLMs ChainFury: محركنا الفوري مفت...
iSenseHUB
isensehub.ai
تعرف على iSenseHUB: النظام الأساسي المدعم بالذكاء الاصطناعي والمصمم لإحداث ثورة في طريقة الإنشاء والتصميم والتحسين. مهمتنا مجهزة بأكثر من 65 أداة متطورة للذكاء الاصطناعي، وتتمثل في تمكين الأفراد والشركات من تبسيط عملياتهم وإنتاج محتوى عالي الجودة بسرعة البرق. فكر في iSenseHUB كمساعدك الشخصي الذي يعم...