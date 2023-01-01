المحاسبة التلقائية مع النقد. يمكن أتمتة الفواتير والمعاملات المصرفية والإقرارات بالكامل في النظام المحاسبي. وهذا يمثل أكثر من 95% من الأعمال الإدارية التي تتولىها CASH منك. وهذا يعني أن حساباتك محدثة دائمًا وأن لديك رؤية محدثة لأهم الأرقام لديك. CASH: برامج الأعمال لكل نوع من أنواع الأعمال.

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