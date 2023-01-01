WebCatalog
KPN iTV

KPN iTV

tv.kpn.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من KPN iTV على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تلفزيون KPN التفاعلي: تلفزيون تفاعلي من KPN. قرر بنفسك ماذا وأين ومتى تشاهد التلفاز. شاهد مسلسلك المفضل في القطار أو في الحديقة أو على الأريكة أمام التلفزيون.

الموقع الإلكتروني: tv.kpn.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ KPN iTV. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

NPO Start

NPO Start

npo.nl

Ziggo GO

Ziggo GO

ziggogo.tv

Magister

Magister

magister.nl

Thuisbezorgd.nl

Thuisbezorgd.nl

thuisbezorgd.nl

Takeaway.com Belgium

Takeaway.com Belgium

takeaway.com

Streamz

Streamz

streamz.be

Vinted Nederland

Vinted Nederland

vinted.nl

KerkBeamer

KerkBeamer

kerkbeamer.nl

Lexa

Lexa

lexa.nl

Solar Monkey

Solar Monkey

solarmonkey.nl

Voetbal International

Voetbal International

vi.nl

eBay Netherlands

eBay Netherlands

ebay.nl

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية