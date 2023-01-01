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Magister

Magister

magister.nl

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Magister على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

كل ما تحتاجه لإعداد كل طالب بشكل جيد للمستقبل. على منصة واحدة متكاملة تدعم جميع عمليات التعلم والعمل الخاصة بك. حيث يعمل الجميع معًا بسلاسة. وبطبيعة الحال، فإنه يتناسب مع رؤيتك التعليمية. ونمطية في التصميم، لذا فهي جاهزة دائمًا للابتكارات. الماجستير هو تلك الديناميكية.

الموقع الإلكتروني: magister.nl

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