منصة متكاملة للموارد البشرية وكشوف المرتبات للشركات الصغيرة والمتوسطة يساعد Buddee مئات المؤسسات على رقمنة وأتمتة عمليات الموارد البشرية الخاصة بها. قم بزيادة إنتاجيتك من خلال إدارة جميع مواردك البشرية وإدارة الرواتب في نظام واحد.

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