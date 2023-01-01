WebCatalog
Plenda

Plenda

app.plenda.nl

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Plenda على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يعمل التطبيق بطريقة Plenda الموثوقة، حيث يتم تدوين الواجبات المنزلية وجدولتها والتحقق منها. ما عليك سوى إدخال الموضوع، وتكرار ذلك لملء الجدول الزمني الخاص بك وإدخال واجبك المنزلي على الفور. قم بملء أنشطة ما بعد المدرسة الخاصة بك وتخطيط المهام لمرة واحدة في قائمة المهام الخاصة بك. العديد من المهام في يوم واحد؟ جدولة استراحة بين المهام الخاصة بك. المهمة لم تكتمل أو تغيير في الجدول؟ ما عليك سوى نقل المهمة أو الموضوع إلى يوم آخر.

الموقع الإلكتروني: planning-en-agenda.nl

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Plenda. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

KerkBeamer

KerkBeamer

app.kerkbeamer.nl

Ziggo GO

Ziggo GO

ziggogo.tv

Reloadify

Reloadify

app.reloadify.com

vBoxx

vBoxx

vboxxcloud.nl

Buddee

Buddee

app.buddee.nl

Datumprikker

Datumprikker

datumprikker.nl

CheapTickets.nl

CheapTickets.nl

cheaptickets.nl

Tellow

Tellow

app.tellow.nl

Rompslomp

Rompslomp

rompslomp.nl

Solar Monkey

Solar Monkey

app.solarmonkey.nl

AD

AD

ad.nl

SnelStart

SnelStart

web.snelstart.nl

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية