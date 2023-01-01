يعمل التطبيق بطريقة Plenda الموثوقة، حيث يتم تدوين الواجبات المنزلية وجدولتها والتحقق منها. ما عليك سوى إدخال الموضوع، وتكرار ذلك لملء الجدول الزمني الخاص بك وإدخال واجبك المنزلي على الفور. قم بملء أنشطة ما بعد المدرسة الخاصة بك وتخطيط المهام لمرة واحدة في قائمة المهام الخاصة بك. العديد من المهام في يوم واحد؟ جدولة استراحة بين المهام الخاصة بك. المهمة لم تكتمل أو تغيير في الجدول؟ ما عليك سوى نقل المهمة أو الموضوع إلى يوم آخر.

الموقع الإلكتروني: planning-en-agenda.nl

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