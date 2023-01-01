WebCatalog
Tellow

Tellow

app.tellow.nl

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Tellow على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

برنامج المحاسبة الذي يساعد رواد الأعمال على السيطرة على أموالهم. باعتبارك رئيس نفسك، فأنت تريد القيام بالأعمال التجارية بدلاً من القيام بمسك الدفاتر عبر الإنترنت. ولهذا السبب تضمن لك حزمة Tellow المحاسبية عدم قضاء الكثير من الوقت في هذا الأمر. برنامج المحاسبة لدينا بسيط وسهل الاستخدام ومتوفر على أي جهاز. فقط افعل ما تجيده وسنهتم بالباقي.

الموقع الإلكتروني: tellow.nl

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Tellow. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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