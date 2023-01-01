برنامج المحاسبة الذي يساعد رواد الأعمال على السيطرة على أموالهم. باعتبارك رئيس نفسك، فأنت تريد القيام بالأعمال التجارية بدلاً من القيام بمسك الدفاتر عبر الإنترنت. ولهذا السبب تضمن لك حزمة Tellow المحاسبية عدم قضاء الكثير من الوقت في هذا الأمر. برنامج المحاسبة لدينا بسيط وسهل الاستخدام ومتوفر على أي جهاز. فقط افعل ما تجيده وسنهتم بالباقي.

الموقع الإلكتروني: tellow.nl

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