WebCatalog
Yuki

Yuki

yukiworks.nl

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Yuki على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

المحاسبة الذكية للمحاسبين والشركات الصغيرة والمتوسطة. في Yuki نحن مقتنعون بأن المحاسبة يمكن أن تكون أكثر ذكاءً وبساطة وأكثر متعة. كل ما تحتاجه ضمن منصة واحدة على الإنترنت. مع Yuki لديك سيطرة كاملة على إدارتك المالية. الابتكار والذكاء يترجمان إلى راحة. المزيد من الكفاءة، والمزيد من البصيرة، والمزيد من الحسم - مخاوف أقل.

الموقع الإلكتروني: yukiworks.nl

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Yuki. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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