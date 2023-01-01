المحاسبة الذكية للمحاسبين والشركات الصغيرة والمتوسطة. في Yuki نحن مقتنعون بأن المحاسبة يمكن أن تكون أكثر ذكاءً وبساطة وأكثر متعة. كل ما تحتاجه ضمن منصة واحدة على الإنترنت. مع Yuki لديك سيطرة كاملة على إدارتك المالية. الابتكار والذكاء يترجمان إلى راحة. المزيد من الكفاءة، والمزيد من البصيرة، والمزيد من الحسم - مخاوف أقل.

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