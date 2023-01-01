WebCatalog
Somtoday

Somtoday

som.today

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Somtoday على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

نظام معلومات الطلاب الأذكى والأكثر اكتمالاً والأكثر مرونة والذي يدفع مدرستك إلى الأمام بسهولة. هل لديك فضول بشأن ما يمكن أن يقدمه Somtoday لمدرستك؟

الموقع الإلكتروني: som.today

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Somtoday. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Yuki

Yuki

yukiworks.nl

MoneyMonk

MoneyMonk

moneymonk.nl

Furoo

Furoo

furoo.be

Buddee

Buddee

buddee.nl

Rompslomp

Rompslomp

rompslomp.nl

Reloadify

Reloadify

reloadify.com

Datumprikker

Datumprikker

datumprikker.nl

Hellodialog

Hellodialog

hellodialog.com

Thuisbezorgd.nl

Thuisbezorgd.nl

thuisbezorgd.nl

Takeaway.com Belgium

Takeaway.com Belgium

takeaway.com

Autofox

Autofox

autofox.nl

SnelStart

SnelStart

snelstart.nl

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية