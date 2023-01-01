الحزمة الإدارية لرواد الأعمال. مع MoneyMonk يمكنك إدارة إدارتك بالكامل دون أي متاعب: - الساعات، وركوب الخيل والإيصالات أثناء التنقل - معالجة المعاملات بنقرة واحدة - العمل مع المحاسب الخاص بك - خدمة تأسيس شخصية مجانية

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