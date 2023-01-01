برنامج الكل في واحد لجميع العمليات الخاصة بك. اعمل بشكل أكثر ذكاءً وكفاءة مع برنامج 2Solar. سلسلة فعالة من الوحدات، من الرصاص إلى المبيعات، ومن التصميم إلى الإدارة. معا منصة كاملة. لمركبي الألواح الشمسية والمضخات الحرارية ومحطات الشحن والمزيد. جميع عملياتك، منصة برمجية واحدة.

الموقع الإلكتروني: 2solar.nl

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