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Carousell Hong Kong

Carousell Hong Kong

carousell.com.hk

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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بيع وشراء السيارات والعقارات والسلع والخدمات في كاروسيل هونج كونج بسعر مناسب Carousell عبارة عن منصة تسهل تحويل الأشياء التي لم تعد بحاجة إليها في منزلك إلى أموال نقدية! ما عليك سوى استخدام 30 ثانية لنشر منتجك وشراء ما تريد من خلال الدردشة!

الموقع الإلكتروني: carousell.com.hk

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Carousell Hong Kong. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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