Blerter عبارة عن منصة بسيطة وسهلة الاستخدام لتوصيل الأحداث تساعدك على مركزية اتصالاتك وعملياتك وعمليات السلامة - وربط فريقك بأكمله في مكان واحد. قم بتبسيط عملية التسليم، وكن مستعدًا للأشياء التي يمكن أن تسوء، وقم بزيادة مشاركة الطاقم في الحدث الخاص بك التالي. أظهر أقل، كن مستعدًا للأشياء التي يمكن أن تسوء وزد من مشاركة الطاقم في الحدث الخاص بك التالي.

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الموقع الإلكتروني: blerter.com

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