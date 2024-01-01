WebCatalog

بدائل - Blerter

Paperless Post

Paperless Post

paperlesspost.com

قم بتخصيص دعوات البطاقات والنشرات الإعلانية والتحيات عبر الإنترنت التي تعكس أسلوبك الشخصي - لحفلات الزفاف والعطلات وأعياد الميلاد وجميع اللحظات المهمة.

Magnetiq

Magnetiq

magnetiq.io

Magnetiq - أفضل برنامج لإدارة الإطلاق في العالم. إدارة جهات الاتصال والأحداث وعروض الأزياء وحملات البريد الإلكتروني وصالات العرض الرقمية وغرف الأخبار عبر الإنترنت.

VeeSpaces

VeeSpaces

veespaces.com

أصبح عرض أدوات المعرض أمرًا سهلاً! هل نعرض في المعارض التجارية الحية؟ جرب مجموعة المعارض الرقمية VeeSpaces. قم بإنشاء شارات برموز QR مخصصة لتبادل المعلومات. احصل على تطبيقات الهاتف المحمول لالتقاط العملاء المحتملين وعمليات التكامل. قم بإنشاء عروض تقديمية للمنتجات ثلاثية الأبعاد والواقع الافتراضي وال...

Ultiplace

Ultiplace

ultiplace.com

تمثل Ultiplace منصة أحداث افتراضية رائدة لاستضافة المعارض التجارية التي تمكن منظمي الأحداث من إعداد أحداثهم عبر الإنترنت بسرعة باستخدام نهج مبتكر ومسؤول. إنها بديهية وسريعة ومؤتمتة بالكامل مما يجعلها حلاً مثاليًا لمنظمي الأحداث. بغض النظر عما إذا كنت مسؤول توظيف أو جامعة أو إدارة حكومية أو شركة، فإن...

Ticketlight

Ticketlight

ticketlight.co.uk

Ticketlight هو حدث ذاتي الخدمة ونظام حجز التذاكر للمكان مصمم لمنظمي الأحداث.

Summon

Summon

getsummon.com

Summon هو حل شامل لخدمة صف السيارات بدون تذاكر، مصمم لتحديث وتبسيط العمليات لمجموعة واسعة من الإعدادات، مثل المطاعم والفنادق والفعاليات ومحلات البيع بالتجزئة، فضلاً عن المواقع السكنية والتجارية. تم تصميم منصتنا لتكون قابلة للتوسع، وتلبي احتياجات المشغلين الفرديين ومتعددي المواقع. فهو يوفر ميزات رئيس...

Spalba

Spalba

spalba.com

Spalba هو سوق SaaS مُمكّن لتبسيط تخطيط الأحداث للمؤسسات. نحن نعيد اختراع الطريقة التي يتم بها التخطيط لأحداث الشركات. إن الألم الناتج عن إقامة حدث ما بدءًا من العثور على المكان/الموردين المناسبين/الوكالة المناسبة إلى جانب فهم عائد الاستثمار للحدث الخاص بك هو أمر مبعثر للغاية وتقوم Spalba بدمج كل هذا...

SlidesUp

SlidesUp

slidesup.com

SlidesUp هو المركز لجميع خطط مؤتمراتك. لا مزيد من جداول البيانات والتكرار عبر الأدوات. بمجرد التخطيط باستخدام SlidesUp، يتم تحديث كل شيء في موقع مركزي واحد.

PouchNATION

PouchNATION

pouchnation.com

PouchNATION عبارة عن منصة قائمة على SaaS مزودة بتقنية NFC القابلة للارتداء وحل شامل لإدارة الضيوف، تركز على الأماكن والأحداث المباشرة لرقمنة عملياتها وتقديم تجربة خالية من القلق لضيوفها، عبر الإنترنت و/أو دون الاتصال بالإنترنت، مما يوفر رؤى متقدمة التي تعزز الإيرادات والكفاءة. نحن نتطلع باستمرار إلى...

Minimob

Minimob

minimob.com

يقدم Minimob إستراتيجيات ناجحة لاكتساب المستخدمين من خلال واجهة إعلانات الهاتف المحمول الكاملة. اسألنا كيف!

LiveVoice

LiveVoice

livevoice.io

LiveVoice.io هو حل التطبيق الذكي لنقل الصوت في الأحداث في الموقع وعلى الإنترنت. مثالي لـ: - الترجمة الفورية - الجولات المصحوبة بمرشدين - المراحل الصامتة والمزيد يمكنك استخدام أي هاتف ذكي أو جهاز لوحي أو كمبيوتر. لا حاجة لأجهزة إضافية. يعمل عبر WIFI وبيانات الهاتف المحمول. كبديل سحابي مرن لأنظمة نقل ...

Lets.events

Lets.events

lets.events

Lets.events عبارة عن أداة مجانية لإدارة قائمة الضيوف وتسجيل الوصول لمخططي الأحداث والتي تعزز المشاركة العامة. نحن نقدم أداة إدارة الضيوف الأكثر سهولة وسهولة في الاستخدام للأحداث من أي حجم. يمكن إضافة المشاركين يدويًا، عبر استيراد برنامج Excel أو روابط الأحداث المشتركة على الوسائط الاجتماعية. بعد الأ...

Jurnee

Jurnee

jurnee.io

المنصة العالمية لجميع أحداث فريقك. يمكنك الوصول إلى مئات التجارب الرائعة والحجز في دقائق وتبسيط عملياتك الداخلية، كل ذلك في مكان واحد. قم بإعداد سياساتك وحدد ميزانيتك وقم بالوصول إلى مئات الأنشطة للتأكد من بقاء فرقك على اتصال أينما كانوا.

Inviter

Inviter

inviter.com

يساعد Inviter في إرسال دعوات الفيديو وتحية الفيديو مع الأصدقاء والعائلة والمستخدمين والمشتركين والمتابعين والموظفين والعملاء.

GuestQueue

GuestQueue

guestqueue.com

الحل الكامل لإدارة قائمة ضيوف الحدث. لا، على محمل الجد، نحن نفعل شيئا واحدا، ونحن نفعل ذلك أفضل من أي شخص آخر!

GruupMeet

GruupMeet

gruupmeet.com

البيانات والرؤى في الوقت الحقيقي. رعاية فائقة للاضطراب. منصة اتصالات الحدث. التسجيل للنقل والجولات والأنشطة وتناول الطعام.

Eventors

Eventors

eventors.com

السوق المثالي للتواصل مع مخططي الأحداث وأماكنها ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ لا يهم ما أنت بائع له - أو إذا لم تكن بائعًا من قبل. إذا كان بإمكانك تقديم شيء ذي قيمة للعالم، فيمكنك الحصول على أموال مقابل ذلك من خلال Eventors. هل تحب الشواء؟ قدم خدماتك للأشخاص الذين يخططون لحفلات الشواء. تملك جهاز عرض؟ تأجيرها لم...

Event Mender

Event Mender

eventmender.com

نحن نبني السوق المناسب لمحترفي الفعاليات لمساعدتهم في العثور على النظام الأساسي المناسب والشريك المناسب لأحداثهم الافتراضية أو المختلطة. المزيد قادم قريبا!

Eventgroove

Eventgroove

eventgroove.com

Eventgroove عبارة عن منصة للخدمة الذاتية تسمح لمجمعي الأحداث والمنظمات غير الربحية الوطنية والدولية بتنظيم وترويج وبيع التذاكر عبر الإنترنت للأحداث وحملات جمع التبرعات الافتراضية والمختلطة والشخصية. إلى جانب إمكانياتنا في جمع التبرعات وحلول التجارة الإلكترونية المتميزة، سيكون لديك كل الأدوات التي تح...

Event Always

Event Always

eventalways.com

أطلق حدثك القادم أو اجتماعك المؤسسي مع شركة إدارة الأحداث الحائزة على جوائز - EventAlways. ابحث عن المؤتمرات القادمة في مومباي أو في أي مكان من حولك بمساعدة قوائم الأحداث الخاصة بـ EventAlways.

Elevent

Elevent

bookelevent.com

يمكنك بسهولة العثور على أفضل التجارب الافتراضية والشخصية وحجزها لفريقك أو عملائك. اختر من بين الألعاب الافتراضية وأنشطة بناء الفريق وساعة التخفيضات وتذوق الطعام والمزيد!

CONREGO

CONREGO

conrego.com

CONREGO هو برنامج شامل لإدارة الأحداث مصمم لتبسيط وتعزيز عملية تخطيط الأحداث بأكملها. بفضل واجهته سهلة الاستخدام وميزاته القوية، يمكّنك CONREGO من إنشاء الأحداث بجميع أحجامها وإدارتها بسهولة. بدءًا من التسجيل عبر الإنترنت وإصدار التذاكر ووصولاً إلى أدوات تتبع الحضور والتواصل، فهو يوفر حلاً شاملاً لم...

Confetti

Confetti

withconfetti.com

تتمثل مهمة Confetti في إحداث تغيير جذري في صناعة تخطيط الأحداث، وتبسيط العملية لكل من منظمي الأحداث والبائعين من خلال توفير تجربة عالية الجودة وخدمة عملاء ممتازة. ✨ نريد أن تجعل تجاربنا الحياة لا تُنسى وتمكين المؤسسات من بناء فرق أقوى وثقافة مؤسسية أفضل.

Chasma Event

Chasma Event

chasma.io

Chasma Event هو برنامج لإدارة الأحداث على الأجهزة المحمولة لأحداث الموظفين أو أي حدث عبر مؤسستك. يقوم بأتمتة الدعوات والرد على الدعوات والتفاصيل والتوجيهات والموارد لأي تجمع بأي حجم.

ticketmatic

ticketmatic

ticketmatic.com

يسمح Ticketmatic للمطورين بإعداد تذاكر أحداث قوية وموثوقة بسهولة وبالطريقة التي يريدونها تمامًا. ولتحقيق ذلك، تقدم Ticketmatic نظام تذاكر مثبتًا وغنيًا بالميزات مع واجهة برمجة التطبيقات (API) الكاملة وأدوات التصميم القوية والهندسة المعمارية القوية والدعم الفني القوي.

Sendomatic

Sendomatic

sendomatic.com

تساعد Sendo Online Invitations الأفراد والمؤسسات في إنشاء وإدارة الأحداث عبر الإنترنت.

Explori

Explori

explori.com

يتمتع Explori بالعديد من الميزات الفريدة التي تجعل من السهل والسريع على محترفي الأحداث تحليل أداء الأحداث الخاصة بهم. أنشئ رؤى يمكنك الاعتماد عليها بثقة سنويًا ووضع نتائجك في السياق من خلال مقارنة الأحداث الأخرى في محفظتك أو فئتك. - شاهد المزيد على: http://www.explori.com/Content/Features/3/#sthash....

EventLink

EventLink

eventlink.com

يقدم EventLink كل شيء بدءًا من التصميم الإبداعي وحلول التطوير وحتى إدارة الأحداث والبرامج ودعم السفر والتخزين والتدريب والتصميم التعليمي وتكامل الوسائط وإدارة الأصول.

DynamO Pricing

DynamO Pricing

dynamopricing.com

DynamO هي شركة تكنولوجيا توفر أداة تسعير ديناميكية مؤتمتة بالكامل وقائمة على الطلب للأماكن ومنظمي الأحداث. يعمل برنامج DynamO على تعزيز إيرادات مبيعات التذاكر على الفور، ويساعد على بيع جميع التذاكر أو ملء الأماكن الأكبر حجمًا ويقلل بشكل كبير من الوقت والطاقة المنفقة على التسعير المناسب. يمكن دمج الح...

boothX

boothX

boothx.app

في عالم الأعمال سريع الخطى اليوم، تعد الإدارة الفعالة للأحداث أمرًا ضروريًا للشركات لإنشاء تجارب مؤثرة والتواصل مع العملاء المحتملين. مع ظهور التكنولوجيا، يعتمد منظمو الأحداث بشكل متزايد على أدوات مبتكرة لتبسيط العمليات وزيادة عائدهم على الاستثمار. أحد هذه الحلول التي تم إطلاقها مؤخرًا هو BoothX. تو...

Billetto UK

Billetto UK

billetto.co.uk

Billetto هو برنامج مجاني لحجز التذاكر يقوم بإدارة الأحداث والترويج لها، وبيع التذاكر عبر الإنترنت، وتتبع مدى جودة أداء الحدث.

BeatSwitch

BeatSwitch

beatswitch.com

برنامج إدارة المهرجانات والأحداث الموسيقية المعياري الذي يسمح لك بإدارة عمليات المهرجانات والاعتمادات والفرق والفنانين.

PopBookings

PopBookings

popbookings.com

مع PopBookings، يمكنك الاحتفاظ بكل شيء في مكان واحد حتى يكون الجميع في نفس الصفحة. يساعد تبسيط عمليات التوظيف لديك في الحفاظ على تنظيمك أنت وفريقك. يمكن للجميع الرجوع إلى نفس المعلومات داخل الحساب. وفر الوقت باستخدام أدواتنا القوية.

Concierge

Concierge

conciergeteam.co

يساعد فريق الكونسيرج مديري الأحداث على إرسال رسائل نصية مجدولة وثنائية الاتجاه (SMS) مع ضيوف الحدث.

Guestboard

Guestboard

guestboard.co

Guestboard هي أداة مجانية وشاملة لتخطيط الأحداث والتواصل حيث يمكنك تنظيم الأحداث للمجموعات من 10 إلى 1000+ مع قائمة ضيوف واضحة. كمنصة معيارية، يسمح لك Guestboard باختيار الأدوات الدقيقة التي يحتاجها حدث مجموعتك: لوحة الرسائل، والمستندات والملفات المشتركة، وقائمة الضيوف، والجدول الزمني، وحجز أماكن ال...

EventSpace

EventSpace

eventspace.com

EventSpace.com هو تطبيق ويب ونظام أساسي لتحسين سير العمل يوفر عمليات تكامل البرامج والبيانات القابلة للتنفيذ وتجربة الشبكات الاجتماعية ذات العلامة التجارية لتوفير الوقت ومنع الأخطاء وتقليل التكاليف المرتبطة بتخطيط وتقديم الأحداث الافتراضية بما في ذلك الندوات عبر الإنترنت والمؤتمرات والمعارض، البث ال...

SponsorPitch

SponsorPitch

sponsorpitch.com

يعمل SponsorPitch على تمكين الشراكات من خلال تبسيط عملية مبيعات الرعاية. يمكنك الاستفادة من بياناتنا للبحث عن العلامات التجارية واكتشافها وإجراء العناية الواجبة بشأنها. لديك أيضًا مكان لعرض فكرتك. خمس فوائد رئيسية لـ SponsorPitch: 1. تزويدك ببيانات الصفقات الخاصة بالأعضاء فقط حول العلامات التجارية و...

Feathr

Feathr

feathr.co

Feathr عبارة عن منصة تسويق غير ربحية، تم تصميمها خصيصًا لمساعدة المؤسسات على تحقيق المزيد من التأثير وزيادة الإيرادات. من خلال الإعلانات والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وأدوات المشاركة الرقمية سهلة الاستخدام، يساعدك Feathr على زيادة الوعي وتعزيز التبرعات عبر الإنترنت والترويج للأحداث وتج...

Cvent

Cvent

cvent.com

توفر Cvent منصة أحداث شاملة لأي حدث، وكل حدث. تعمل منصتنا على تبسيط إدارة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الحدث مع إعطائك البيانات والرؤى التي تحتاجها لتعظيم القيمة الخاصة بك. سواء كان ذلك شخصيًا أو افتراضيًا أو مختلطًا، سيكون لديك نظام أساسي واحد يحتوي على كل ما تحتاجه للعثور على الموردين وإشراك الحضور...

EventPipe

EventPipe

eventpipe.com

نهج حديث لبرنامج إدارة الإسكان الحدث. قل وداعًا للأنظمة المملة والمستهلكة للوقت. تحرك بشكل أسرع وأبهر ضيوفك.

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