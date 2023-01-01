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Biryani By Kilo

Biryani By Kilo

biryanibykilo.com

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برياني من كيلو سلسلة توصيل البرياني والكباب الأكثر تميزًا في الهند - برياني طازج مطبوخ يدويًا لكل طلب فردي. يتم إعداد كل برياني بشكل فردي على طراز الدوم التقليدي مع طبقات مميزة من قبل الخنسامات لدينا في الطين الطبيعي

الموقع الإلكتروني: biryanibykilo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Biryani By Kilo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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