Biryani By Kilo

برياني من كيلو سلسلة توصيل البرياني والكباب الأكثر تميزًا في الهند - برياني طازج مطبوخ يدويًا لكل طلب فردي. يتم إعداد كل برياني بشكل فردي على طراز الدوم التقليدي مع طبقات مميزة من قبل الخنسامات لدينا في الطين الطبيعي

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