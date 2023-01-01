WebCatalog
MyFlowerTree

MyFlowerTree

myflowertree.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MyFlowerTree على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

الزهور والهدايا والكعك - نعد بالتسليم خلال ساعتين في جميع أنحاء الهند مع الشحن المجاني!! اطلب من MyFlowerTree، اطلب الآن للحصول على أفضل الخصومات على الكعك الطازج والهدايا والزهور مع التسليم في نفس اليوم، والتسليم في منتصف الليل، وخيارات التسليم في وقت محدد.

الموقع الإلكتروني: myflowertree.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MyFlowerTree. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

IGP

IGP

igp.com

ProFlowers

ProFlowers

proflowers.com

Amazon Fresh

Amazon Fresh

fresh.amazon.com

M&S

M&S

marksandspencer.com

Marks & Spencer

Marks & Spencer

marksandspencer.com

FlowerStore.ph

FlowerStore.ph

flowerstore.ph

Nordstrom

Nordstrom

nordstrom.com

Nivoda

Nivoda

nivoda.net

Terminal Africa

Terminal Africa

terminal.africa

Fabric.com

Fabric.com

fabric.com

Moonpig

Moonpig

moonpig.com

1-800-Flowers

1-800-Flowers

1800flowers.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية