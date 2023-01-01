WebCatalog
IGP

IGP

igp.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من IGP على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

هدايا عيد الحب - ابحث عن أفضل هدية لأحبائك! تسوق زهور وورود وهدايا على شكل قلب. اختر من بين أكثر من 1000 فكرة لهدايا عيد الحب. توصيل مجاني!

الموقع الإلكتروني: igp.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ IGP. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

MyFlowerTree

MyFlowerTree

myflowertree.com

Gifts For Europe

Gifts For Europe

giftsforeurope.com

Printcious

Printcious

printcious.com

Hammacher Schlemmer

Hammacher Schlemmer

hammacher.com

FlowerStore.ph

FlowerStore.ph

flowerstore.ph

M&S

M&S

marksandspencer.com

Marks & Spencer

Marks & Spencer

marksandspencer.com

Eu Yan Sang

Eu Yan Sang

euyansang.com.sg

BoxLunch

BoxLunch

boxlunch.com

1-800-Flowers

1-800-Flowers

1800flowers.com

GoodNotes

GoodNotes

goodnotes.com

Kisna

Kisna

kisna.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية