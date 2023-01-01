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Eu Yan Sang

Eu Yan Sang

euyansang.com.sg

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Eu Yan Sang على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تسوق سلال الهدايا والهدايا المقوية مثل Bird's Nest وLingzhi وCordyceps والمزيد من منتجات الرعاية الصحية على متجر Eu Yan Sang Singapore الإلكتروني عبر الإنترنت. التوصيل مجاني فوق 120 دولار.

الموقع الإلكتروني: euyansang.com.sg

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Eu Yan Sang. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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