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Gifts For Europe

Gifts For Europe

giftsforeurope.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Gifts For Europe على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تقدم Gifts For Europe خدمة توصيل الهدايا الدولية في أوروبا من سلال الهدايا وسلال هدايا عيد الميلاد وهدايا الذواقة وسلال الفاكهة وهدايا النبيذ. للحصول على أفكار هدايا الشركات والتسليم الدولي، اتصل بنا.

الموقع الإلكتروني: giftsforeurope.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Gifts For Europe. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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